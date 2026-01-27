Nach den Behinderungen durch Schnee und Eis läuft der Fernverkehr der Deutschen Bahn grösstenteils wieder regulär. Die Lage habe sich «erheblich verbessert», sagte ein Bahnsprecher am Morgen. Auch der Fernverkehr Richtung Ostsee wurde wieder aufgenommen - wenn auch noch mit erheblichen Einschränkungen. Am Vortag hatte es wegen Winterwetters durch Tief «Leonie» in verschiedenen Regionen Streckensperrungen und Verspätungen gegeben.