Die Aktie stieg am Mittag zunächst deutlich auf ein Jahreshoch. Das Papier zog in Mailand um bis zu 4,8 Prozent auf 356,20 Euro an. Zuletzt aber verflüchtigten sich die Kursgewinne wieder und der Anteilsschein notierte nachmittags auf dem Niveau vom Vortag. Das Rekordhoch bei fast 493 Euro aus dem Frühjahr 2025 liegt ohnehin noch in weiter Ferne.