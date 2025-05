Das FDA habe das neue Werk zur Herstellung von Adstiladrin in Parsippany zugelassen, teilte das Unternehmen mit Hauptsitz im Waadtland am Freitag mit. Nebst den Herstellungslinien im finnischen Kuopio verfügt es nun über einen weiteren Ort zur Produktion des Wirkstoffs. Verbunden mit dieser Werk-Zulassung erhält Ferring damit auch eine letzte Meilensteinzahlung von Royalty Pharma in der Höhe von 200 Millionen US-Dollar.