Zu den Massnahmen zur Optimierung der Geschäftstätigkeit könnte die geografische Verlagerung einiger Stellen gehören, heisst es in einer Mitteilung vom Dienstag. Gewisse Funktionen würden dadurch möglicherweise nicht mehr benötigt oder sich verändern.
Die Mitarbeiter der davon betroffenen Standorte seien über Vorschläge informiert worden, die zu einem voraussichtlichen Abbau von bis zu 500 weltweit führen werden, teilte Ferring weiter mit. Die Umsetzung unterliege lokalen Konsultationen.
Das Waadtländer Pharmaunternehmen beschäftigt laut Mitteilung mehr als 7500 Mitarbeiter in über 50 Ländern.
