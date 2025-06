In Los Angeles, wo Hunderttausende ohne gültige Papiere leben, haben nunmehr den fünften Tag in Folge Menschen gegen Trumps harten Migrationskurs und die einschüchternden Razzien der Behörden demonstriert. Auch in anderen Städten wie New York oder Chicago kommt es zu Protesten. Trump hat darauf mit der umstrittenen Entsendung Tausender Soldaten, darunter auch Truppen der Nationalgarde, reagiert./juw/DP/mis