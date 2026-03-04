Erst vor wenigen Wochen hatte die britische Regierung den Weg für eine umstrittene chinesische «Super-Botschaft» in London freigemacht. Der riesige Komplex wird auf dem Gelände des historischen Royal-Mint-Gebäudes errichtet, das sich zentral in der Nähe des Tower of London und neben dem Finanzviertel befindet. Vor allem wegen Sicherheitsbedenken gilt das Projekt seit Jahren als höchst umstritten. Kritiker fürchten, dass die chinesische Regierung den riesigen Komplex als Basis für Spionage nutzen könnte.