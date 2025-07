Imamoglu ist ein populärer Politiker der grössten Oppositionspartei CHP und gilt als aussichtsreicher Herausforderer Erdogans bei künftigen Wahlen. Er war am 23. März verhaftet und abgesetzt worden. Zahlreiche weitere Personen aus seinem Umfeld und seiner Partei wurden in mehreren Festnahmewellen in Gewahrsam genommen. Seine Partei hat ihn trotzdem als Präsidentschaftskandidaten aufgestellt. Die nächsten regulären Wahlen sollen 2028 stattfinden./jam/DP/stk