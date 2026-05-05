Von der Reederei selbst wurde ein Angriff bislang nicht bestätigt. Yonhap zitierte einen Mitarbeiter von HMM Co., demzufolge bisher nicht klar sei, «ob es einen äusseren Angriff gab oder ob die Explosion durch ein internes Problem auf dem Schiff verursacht wurde». Das Schiff soll nun in den kommenden Tagen mit Hilfe eines Schleppers nach Dubai gebracht werden./fkr/DP/zb