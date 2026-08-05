In der Nacht gab es unbestätigte Berichte über Explosionen am Hafen Dschabal Ali, der im Süden von Dubai liegt. Dieser zählt zu den grössten Containerhäfen weltweit und gilt als Rückgrat für die Wirtschaft und den Handel der Emirate. In sozialen Medien geteilte Fotos und Videos sollen zeigen, wie dort grosse Rauchwolken am Himmel aufsteigen.