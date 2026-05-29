Bei dem Test habe es eine «Unregelmässigkeit» gegeben, teilte Blue Origin auf der Plattform X mit. «Es werden keine Mitarbeiter vermisst. Sobald wir mehr wissen, werden wir die Informationen weitergeben.» Milliardär Bezos schrieb auf X, die Untersuchungen zur Ursache des Unglücks liefen bereits. «Sehr harter Tag, aber wir werden wieder aufbauen, was auch immer wieder aufgebaut werden muss, und wir werden wieder fliegen. Es lohnt sich», schrieb er.