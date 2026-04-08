Spannung vor Treffen im Weissen Haus

Die Einigung auf eine Waffenruhe in dem am 28. Februar von den USA und Israel begonnen Krieg im Iran erfolgte kurz vor einem Treffen Trumps mit Nato-Generalsekretär Mark Rutte im Weissen Haus am Abend. Bei dem Gespräch dürfte es um die heftige Kritik Trumps an dem Bündnis gehen. Er hatte versucht, Nato-Verbündete dazu zu drängen, den USA bei der Sicherung der Strasse von Hormus zu helfen. Als die Hilfe ausblieb, verunglimpfte Trump das Bündnis als zahnlosen Tiger.