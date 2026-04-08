US-Vizepräsident Vance spricht von «fragiler» Lage

Nach Ansicht von US-Vizepräsident JD Vance ist ein Erfolg der Friedensgespräche alles andere als gewiss. Die Lage sei «fragil», weil es im Machtzentrum des Irans sowohl Kreise gebe, die konstruktiv an mögliche Friedensverhandlungen herangingen, als auch solche, die diese torpedieren möchten, so Vance. «Wenn die Iraner dazu bereit sind, aufrichtig mit uns zu arbeiten, dann können wir zu einer Übereinkunft gelangen.» Sollten sie jedoch lügen, betrügen und die gegenwärtige brüchige Waffenruhe sabotieren, «würden sie damit nicht glücklich werden».