Die Fielmann -Gruppe, die Brillen und Hörgeräte anbietet, hat im Geschäftsjahr 2025 einen Rekordüberschuss erzielt. Dieser stieg um fast ein Drittel auf 205 Millionen Euro, teilte das familiengeführte Unternehmen aus Hamburg anhand vorläufiger Zahlen am Donnerstag mit. Aktionäre sollen eine höhere Dividende von 1,40 Euro je Aktie erhalten, gut ein Fünftel mehr als im Vorjahr.