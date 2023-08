Der langjährige Fielmann -Finanzchef Georg Alexander Zeiss soll künftig noch mehr Macht in der familiengeführten Konzernstruktur erhalten. Künftig wird der Manager die Holdinggesellschaft leiten, die die Mehrheitsbeteiligung der Familie Fielmann an der gleichnamigen Unternehmensgruppe kontrolliert, sagte eine Unternehmenssprecherin auf Anfrage der Finanznachrichtenagentur dpa-AFX am Freitag. Zuvor hatte das Magazin "Business Insider" entsprechend berichtet.

04.08.2023 17:28