Beim Brillenkonzern Fielmann hat sich das Geschäftswachstum im Sommer merklich abgeschwächt. Im dritten Quartal stieg der Umsatz im Vergleich zu 2024 noch um rund drei Prozent. In den ersten neun Monaten legte der Erlös um insgesamt neun Prozent auf gut 1,8 Milliarden Euro zu, wie das Unternehmen am Donnerstag in Hamburg mitteilte. Für das Gesamtjahr sieht Konzernchef Marc Fielmann den Brillenkonzern auf Kurs. An der Börse wurden die Neuigkeiten indes mit Kursverlusten quittiert.