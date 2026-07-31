Schwierigkeiten mit dem Bundeskartellamt gebe es nicht. «Das Kartellamt möchte vermeiden, dass der Kunde keine Auswahl mehr hat», sagte er. «Wenn es in einer Stadt beispielsweise sechs Augenoptiker gibt und wir sind, wie oft, einer davon, dann gibt es kartellrechtlich keine Herausforderung.» Grössere Zukäufe anderer Optiker seien in Deutschland derzeit nicht geplant.