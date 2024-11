Analysten hatten sich im Durchschnitt etwas mehr erhofft. Die im SDax notierte Aktie verlor am Morgen deutliche 7,8 Prozent. Auf das Jahr gesehen hat das Papier damit mehr als 12 Prozent an Wert verloren. Thilo Kleibauer, Analyst bei Warburg Research, wertete die Zahlen insgesamt als eher schwach. Er monierte, der Konzern sei derzeit stark auf die Expansion in den USA fokussiert, während das Wachstum in der wichtigen DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz) weiter schwächle. Es brauche jedoch ein stärkeres Wachstum aus eigener Kraft, um nachhaltig solide operative Gewinnmargen zu erzielen.