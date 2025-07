Der Augenoptiker Fielmann setzt sich für die kommenden Jahre neue Wachstumsziele: So soll der Umsatz bis 2030 auf etwa vier Milliarden Euro gesteigert werden, kündigte das Unternehmen am Donnerstag im Vorfeld seiner Hauptversammlung in Hamburg an. Das Kerngeschäft, die Augenoptik in Europa, dürfte dabei rund ein Drittel des zusätzlichen Umsatzwachstums beitragen, während das US-Geschäft auf insgesamt rund eine Milliarde US-Dollar zulegen soll. Bei der Marge auf das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) strebt Fielmann etwa 25 Prozent an.