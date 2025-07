Der Augenoptiker Fielmann setzt sich für die kommenden Jahre neue Wachstumsziele. So soll der Umsatz bis 2030 deutlich steigen. Dabei setzt das Unternehmen auf sein europäisches Kerngeschäft. Aber auch die US-Übernahmen sollen dazu beitragen. Bei der Profitabilität hingegen kündigte Konzernchef Marc Fielmann vor der Hauptversammlung am Donnerstag keine grossen Sprünge an. Unterdessen liefen die Geschäfte im ersten Halbjahr weiterhin rund.