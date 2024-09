Die erste Auflage der neuen Club-WM wird im kommenden Jahr in elf US-Städten ausgetragen. Finalort wird das Metlife Stadium in New Jersey sein, wie der Fussball-Weltverband FIFA beim «Global Citizen Festival» im New Yorker Central Park verkündete. Das neue Turnier vom 15. Juni bis zum 13. Juli wird in den USA erstmals mit 32 Vereinen ausgerichtet, darunter aus der Bundesliga der FC Bayern München und Borussia Dortmund.