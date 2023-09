Der Fussballverband hatte bereits einen Teil der Stellen vom Sitz in Paris verlegt. Vor kurzem eröffnete die Fifa in Miami ein neues Büro. Es soll die Organisation der Weltmeisterschaft 2026 vereinfachen, die in den USA, Kanada und Mexiko stattfinden wird. Die USA werden zudem Gastgeber der Fifa-Klub-Weltmeisterschaft 2025 sein.