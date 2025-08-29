Gemäss dem Gericht wirkten die einzelnen Begünstigten an den Entscheidungen über die Boni der jeweils anderen zumindest mit. Dennoch liege bei Kattners Bonus kein Interessenkonflikt vor, weil durch zwei Vorgesetzte - einer davon der Beklagte Blatter - entschieden wurde. Gleiches gelte beim Bonus an Jérôme Valcke, der von seinem Vorgesetzten Blatter festgesetzt wurde, so das Gericht.