Die Commerzbank muss wegen Mängeln bei der Geldwäscheprävention Bussgelder in Millionenhöhe zahlen. Die Finanzaufsicht Bafin verhängte Geldbussen in Höhe von insgesamt 1,45 Millionen Euro. Die Commerzbank AG und die 2020 vollständig übernommene Online-Tochter Comdirect Bank hätten ihre Aufsichtspflichten verletzt, teilte die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) am Montag mit.