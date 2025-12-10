Die Finanzaufsicht Bafin verhängt ein Bussgeld von 20.000 Euro gegen die Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba). Grund seien Mängel in der Geldwäscheprävention. Das Institut habe Datenverarbeitungssysteme in dem Bereich betrieben, die «nur eingeschränkt angemessen waren», teilte die Bafin mit. Der Bussgeldbescheid ist rechtskräftig.