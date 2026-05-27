Umweltverband: Strassenerhalt statt Neubau priorisieren

«Sollte das Gesetz das Kabinett passieren, muss klar sein, dass Kredite nicht für den Bau neuer Autobahnen verpulvert werden», sagte Verena Graichen, Geschäftsführerin Politik beim Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland. Vielmehr müsse die Verwendung der Mittel auf den Erhalt von Brücken und Strassen im Gesetz festgeschrieben werden. «Nur so kann das Gesetz in Einklang mit dem Natur- und Klimaschutz stehen.»