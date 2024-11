WIE WIRD HEUTE WAS FINANZIERT?

Von der Grundversicherung gedeckte Gesundheitsleistungen werden heute unterschiedlich finanziert. Stationäre Leistungen - wenn der Patient oder die Patientin im Spital übernachtet - bezahlen die Kantone zu 55 Prozent, aus Steuermitteln. 45 Prozent übernimmt die Krankenkasse. Für ambulante Behandlungen - wenn Patienten noch am Tag des Eingriffs nach Hause gehen - kommt die Kasse allein auf. In der Langzeitpflege - zum Beispiel in einem Heim - bezahlen die Patienten und die Kassen je einen fixen Beitrag an die Pflegekosten. Den Rest tragen je nach Kanton die Kantone und/oder die Wohngemeinde. Im Mittel übernahmen 2022 die Krankenkassen rund 54 Prozent der Pflegekosten und die Kantone 46 Prozent.