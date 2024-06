Der US-Finanzinvestor CD&R hat Kreisen zufolge gute Chancen auf eine mögliche Übernahme des deutschen Arzneimittelherstellers Stada. CD&R (Clayton Dubilier & Rice) sei derzeit Favorit bei der in dieser Woche erwarteten Runde von Geboten, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Dienstagabend unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Interessiert seien auch die Private-Equity-Rivalen von KKR und CVC, hiess es weiter. Die derzeitigen Eigentümer Bain und Cinven strebten beim geplanten Verkauf eine Bewertung von 11 Milliarden Euro oder mehr an.