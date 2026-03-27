In ihrem Mitbericht an die im Dossier federführende Umwelt-, Energie- und Raumplanungskommission des Nationalrats (Urek-N) hält die Finanzkommission fest, dass die möglichen finanziellen Risiken einer Aufhebung des Neubauverbots für Atomkraftwerke in der Schweiz nicht vergessen werden dürften. Die Vorlage müsse «von Anfang an unter finanzpolitischen Gesichtspunkten geprüft werden», heisst es in einer Mitteilung der Parlamentsdienste vom Freitag.