Eine spezifische Strategie für die Nutzung Künstlicher Intelligenz habe die Weko bisher nicht definiert, hält die Eidgenössische Finanzkontrolle (EFK) in ihrem am Mittwoch veröffentlichten Bericht fest. Ohne Strategie für die Weko und für ihre Mitarbeitenden würden Chancen und Risiken des KI-Einsatzes nicht systematisch evaluiert.