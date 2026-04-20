Sie ist der Auffassung, dass das zuständige Bundesamt für Verkehr (BAV) die Verwaltung des Fonds verbessern muss, über das bereits Erledigte hinaus. Die derzeitigen Mängel führten zu Lücken, und deshalb fehle es an der Transparenz, die die Bundesverwaltung und das Parlament für fundierte Entscheidungen benötigten.