Die EFV verfüge über keine abschliessende Aufstellung dieser Arten von Subventionen, hält die EFK fest. Die Finanzverwaltung will prüfen, auf welchem Weg Abhilfe geschaffen werden könnte. Eine Übersicht der Steuervergünstigungen will sie vorlegen, sobald diese vorliegt, wie sie in einer Stellungnahme zum Bericht schreibt.