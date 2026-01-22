Erst mit dem Entscheid für den F-35 seien die Anforderungen an die Immobilien klar geworden, fügte Marcel Adam, Leiter des Kompetenzbereichs Immobilien im Bundesamt für Rüstung (Armasuisse), hinzu. Ein Faktor für Mehrkosten sei neben von den USA auferlegten Sicherheitsanforderungen für den Betrieb der Jets auch die Teuerung.