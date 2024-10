Gute Geschäfte an den Finanzmärkten haben der französischen Grossbank BNP Paribas im dritten Quartal zu mehr Gewinn verholfen. Auch in der Fondssparte lief es gut, wie das Geldhaus am Donnerstag in Paris mitteilte. Konzernweit stieg der Gewinn im Jahresvergleich um acht Prozent auf fast 2,9 Milliarden Euro und traf damit etwa die Erwartungen von Analysten. An der Börse wurden die Neuigkeiten jedoch mit einem Kursrutsch quittiert.