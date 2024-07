In Bern wurden Themen in den Bereichen Finanzmarktstabilität, grenzüberschreitende Tätigkeiten, Kapitalmark, Digital Finance, Cybersicherheit, Sustainable Finance und Versicherungen erörtert, wie das Staatssekretariat für internationale Finanzfragen (SIF) am Donnerstag mitteilte. Die beiden Delegationen hätten sich auf eine gemeinsame Erklärung über die Ergebnisse des Dialogs geeinigt.