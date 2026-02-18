Klammere man diesen Sondereffekt aus, sei es eine Punktlandung gewesen, sagte Keller-Sutter nach dem alljährlichen Kassensturz im Bundesrat in Bern vor den Medien. Auch die Ausgaben sind gemäss den provisorischen Berechnungen im Jahr 2025 über dem budgetierten Wert zu liegen gekommen - zum ersten Mal seit der Einführung der Schuldenbremse vor über zwanzig Jahren, wie die Finanzministerin betonte.