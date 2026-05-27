Frankfurt sieht sich damit als einen der Gewinner der Neuordnung der europäischen Finanzmärkte. «Wir sind klarer Gewinner des Brexit», sagte der Kämmerer der Stadt Frankfurt, Bastian Bergerhoff. Seit dem Brexit seien rund 360.000 bis 400.000 Quadratmeter zusätzliche hochwertige Büroflächen in Hessens grösster Stadt entstanden oder in Planung. Nachfrage und Mieten im Spitzensegment seien gestiegen, sagte der Grünen-Politiker.