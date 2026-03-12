Der Sektor wächst seit Jahren, wenn auch langsamer als früher. Zuletzt rückten laut der Hochschule Konsolidierung, Spezialisierung und die technologische Neuausrichtung der Geschäftsmodelle stärker in den Vordergrund. Zürich bleibt demnach der wichtigste Standort für den Sektor in der Schweiz, gefolgt vom Kanton Zug.