Die als Konservenfabrik Bernhard & Co. 1886 gegründete Findus in Rorschach gehört heute zum britischen Tiefkühlkonzern Nomad Foods. Am 22. April hatte der Mutterkonzern bekannt gegeben, dass es den Produktionsstandort in Rorschach auf den 31. Dezember 2026 schliessen will. Ein Konsultationsverfahren zu den Plänen wurde eingeläutet.