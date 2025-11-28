Der Entscheid sei gefallen, um eine geeignete Nachfolge sicherzustellen, teilte die Finma am Freitag mit. Zuvor war Fellmann wegen der Amtszeitbeschränkung von zwölf Jahren lediglich bis Ende 2025 bestätigt worden.
Ab dem 1. Januar 2026 besteht die Übernahmekommission neben Fellmann aus Mirjam Eggen (Präsidentin), Jean-Luc Chenaux (Vizepräsident) sowie Isabelle Chabloz, Franca Contratto, Mario Rossi, Thomas Vettiger und Hans-Peter Wyss.
Die Übernahmekommission überwacht laut den Angaben die Einhaltung der Bestimmungen über öffentliche Kaufangebote. Sie erlässt unter anderem erstinstanzlich Verfügungen zum Vollzug des Übernahmewesens bei öffentlichen Kaufangeboten. Das Gremium setzt sich aus Vertretern der Wertpapierhäuser, der kotierten Gesellschaften und der Anleger zusammen. Die Oberaufsicht der Kommission liegt beim Verwaltungsrat der Finma.
ls/jb
(AWP)