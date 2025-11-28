Die Übernahmekommission überwacht laut den Angaben die Einhaltung der Bestimmungen über öffentliche Kaufangebote. Sie erlässt unter anderem erstinstanzlich Verfügungen zum Vollzug des Übernahmewesens bei öffentlichen Kaufangeboten. Das Gremium setzt sich aus Vertretern der Wertpapierhäuser, der kotierten Gesellschaften und der Anleger zusammen. Die Oberaufsicht der Kommission liegt beim Verwaltungsrat der Finma.