Und dabei spiele ausreichend Kapital sehr wohl eine Rolle: Der Ursprung der Krise habe zwar in schlechter Führung, in einer mangelhaften Governance und einem problematischen Geschäftsmodell gelegen. «In der Stabilisierungsphase zeigte sich dann aber zusätzlich ein Kapitalproblem: Beteiligungen waren nicht vollständig mit Kapital unterlegt.» Als dort Verluste entstanden seien, habe das die Kapitalisierung des Stammhauses massiv geschwächt. «Dadurch wurde die Handlungsfähigkeit der CS eingeschränkt.»