Durch das Mittel der aufschiebenden Wirkung etwa könnten Finanzinstitute die Frühintervention der Finma über Jahre blockieren - selbst in schwerwiegenden Fällen, in denen der Schutz der Gläubigerinnen und Gläubiger, der Marktteilnehmenden, der Konsumentinnen und Konsumenten oder gar des Finanzsystems auf dem Spiel stehe, so der Finma-Direktor. «Am besten wäre es aus Sicht der Finma natürlich, dass Beschwerden für im Voraus bestimmte Fallgruppen keine aufschiebende Wirkung hätten», sagte er weiter.