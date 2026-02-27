«Diese Anpassungen bringen eine wichtige und zielgerichtete Stärkung der Schweizer Finanzmarktregulierung sowie -aufsicht», schreibt Finma-Direktor Stefan Walter in einem Gastbeitrag in der «Finanz und Wirtschaft» (Samstagausgabe). Dies setze das Fundament für künftige Resilienz und «nachhaltige Wettbewerbsfähigkeit».
Bei der Revision des Finanzinstitutsgesetzes geht es unter anderem um die Einführung neuer Lizenzen für Zahlungsmittel- und Kryptoinstitute. Damit würden Kundenschutz und Geldwäschereiprävention unterstützt.
In einer von Handelskonflikten geprägten Zeit, in der auch die Risiken im Cyberbereich zunehmen, ist es laut Walter umso wichtiger, dass Finanzinstitute ihre Resilienz stärken. «Eine effektive und prinzipienbasierte Regulierung zusammen mit einer starken, wirkungsvollen Aufsicht unterstützt massgeblich die Robustheit und die Widerstandsfähigkeit der Finanzinstitute in einem sich immer schneller wandelnden Risikoumfeld.»
ls/
(AWP)