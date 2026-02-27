In einer von Handelskonflikten geprägten Zeit, in der auch die Risiken im Cyberbereich zunehmen, ist es laut Walter umso wichtiger, dass Finanzinstitute ihre Resilienz stärken. «Eine effektive und prinzipienbasierte Regulierung zusammen mit einer starken, wirkungsvollen Aufsicht unterstützt massgeblich die Robustheit und die Widerstandsfähigkeit der Finanzinstitute in einem sich immer schneller wandelnden Risikoumfeld.»