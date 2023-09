Angehrn hatte den Direktorenposten bei der Aufsichtsbehörde im November 2021 übernommen. Er sei mit seinem Team in enger Koordination mit dem Finanzdepartement und der Schweizerischen Nationalbank (SNB) massgeblich an der Bewältigung der Krise um die Credit Suisse beteiligt gewesen - der grössten Herausforderung in der Geschichte der Finma, heisst es.