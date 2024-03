Namentlich seien die Mindestanforderungen für Eigenmittel und Amortisation sowie die qualitativen Anforderungen in der Grundpfandrichtlinie geändert worden, teilte die Finma am Mittwoch mit. Die Änderungen treten gleichzeitig mit der revidierten bundesrätlichen Eigenmittelverordnung und der Finma-Verordnung über die Kreditrisiken der Banken und Wertpapierhäuser am 1. Januar 2025 in Kraft. Die Finma werde die Anwendung der neuen Mindeststandards überwachen und bei Bedarf Massnahmen bei einzelnen Instituten ergreifen, heisst es.