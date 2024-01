Von 2004 bis 2011 war Walter zudem Generalsekretär des Basler Ausschusses für Bankenaufsicht. In dieser Funktion musste er während der globalen Finanzkrise die internationalen Verhandlungen zur Regulierungsreform koordinieren, um das globale Finanzsystem zu stärken. Vor diesem Amt war Walter während dreizehn Jahren in verschiedenen Positionen bei der Federal Reserve Bank of New York tätig gewesen, zuletzt als «Senior Vice President».