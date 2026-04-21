Der Finma gehe es nicht um mehr Regeln, sondern um grössere Konsequenzen bei schwerer Verletzung der bestehenden Regeln, betonte die Finma-Präsidentin. Es gehe dabei zudem nur um schwere Regelverstösse. «Und auch hier können Verfügungen der Finma über zwei Instanzen hinweg bei den Gerichten - der Judikative - überprüft werden.»