Fragliche Finanzierung von Restaurant-Liegenschaft

In den vergangenen Tagen war in den Medien mehrfach vom Restaurantprojekt «Supernova» in Bern berichtet worden, dessen Eröffnung wegen der Finma-Massnahmen verhindert wurde. Diese Liegenschaft stehe im Eigentum der Firma OCSP, welche eine vom Enforcementverfahren betroffene Gesellschaft sei, schreibt die Finma.