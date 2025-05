So stelle die Finma in ihrer Tätigkeit fest, dass viele Banken tendenziell die Kreditfähigkeit der Kreditnehmerinnen und Kreditnehmer überschätzten, wie es in einer am Donnerstag publizierten Aufsichtsmitteilung der Finma heisst. Häufig seien in den bankinternen Richtlinien lockere Tragbarkeitskriterien festgelegt, die zudem je nach Institut sehr unterschiedlich seien.