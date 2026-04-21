Zu den Schwerpunkten der Aufsichtstätigkeit gehörte im vergangenen Jahr aber auch der Schweizer Hypothekarmarkt. Dabei habe sich gezeigt, dass mehrere Banken die «prinzipienbasierte Regulierung» bei der Vergabe von Hypothekarkrediten teilweise zu stark ausgereizt hätten, so Walter. Die Finma habe daher die betroffenen Institute aufgefordert, ihr Risikomanagement zu stärken und bei einigen Banken zusätzliche Eigenmittelzuschläge angeordnet.