Hirschi werde sich ausserhalb der Finma beruflich neu orientieren, teilte die Behörde am Dienstag mit. Hirschi habe in seiner Zeit als Geschäftsleitungsmitglied «grosse Herausforderungen gemeistert und damit einen massgeblichen Beitrag zur Stabilität des Finanzplatzes geleistet», wird Finma-Direktor Stefan Walter in der Mitteilung zitiert.